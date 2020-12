Alitalia: sindacati, piano industriale Ita insoddisfacente, serve confronto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Visto che lo Stato è intervenuto in maniera significativa e in più modi per sostenere Alitalia in questo anno di pandemia e stop generalizzato dei voli, ora governo e Parlamento devono agire in coerenza con quanto fatto finora e lavorare insieme ad Alitalia e ai sindacati per un rilancio vero. Vogliamo la garanzia che tutte le lavoratrici e i lavoratori della compagnia di bandiera entrino in Ita. Ci aspettiamo anche - concludono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl TA - che il governo intervenga altresì sul piano delle regole, perché se la nuova Alitalia dovrà competere sul mercato dovrà farlo a parità di condizioni: ci riferiamo all'assenza di reciprocità con alcuni paesi. Infatti mentre alcuni Stati come la Cina possono far volare gli aerei delle loro compagnie di bandiera in Italia grazie a slot disponibili, noi non possiamo fare altrettanto verso quei medesimi paesi". (Com)