Imprese: Art-Confcommercio, filiera articoli per tavola e casa perderà un miliardo nel 2020

Art-Confcommercio, che raggruppa la filiera dalla produzione alla rivendita al dettaglio degli articoli per la tavola, la cucina e la decorazione della casa, denuncia una diminuzione dei ricavi delle imprese del settore nel 2020 che non sarà inferiore al miliardo di euro. Anche le vendite di dicembre sono stimate in calo rispetto al 2019, mentre per alcune imprese potrà toccare anche il 50 per cento del fatturato, con il rischio chiusura per molte attività. Lo sottolinea un comunicato. Le imprese che Art rappresenta sono circa 11mila con quasi 40mila addetti. Il settore "tavola e cucina" in Italia valeva circa 6,5 miliardi di euro nel 2019. Le maggiori criticità riguardano le aziende di produzione e importazione focalizzate sul canale alberghiero e dei pubblici esercizi (ristoranti e bar) la cui chiusura prolungata ha comportato il blocco degli ordini. I punti di vendita al dettaglio ubicati all'interno di un centro commerciale, ancora costretti alla chiusura nei week end, quando si concentra circa il 50 per cento dell'incasso settimanale e i punti di vendita ubicati nelle zone rosse.