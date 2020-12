Imprese: Art-Confcommercio, filiera articoli per tavola e casa perderà un miliardo nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle stime per il mese di dicembre il settore sta rispondendo bene in questi giorni di vendite prenatalizie, che si attesteranno intorno al 10 per cento in meno rispetto al dicembre 2019 (a fronte di un 2020 che chiuderà complessivamente in modo decisamente peggiore). Cambiano anche le abitudini, bene gli strumenti per la cottura dei cibi e dell’oggettistica da regalo, che reggono alle nuove abitudini del lockdown. "I nostri negozi hanno messo in atto tutte le misure di sicurezza: sanificazione dei locali, gel all’ingresso, distanziamento, contingentamento degli ingressi - osserva il presidente di Art-Confcommercio, Giusto Morosi – e adesso decine di migliaia di piccoli e medi imprenditori, con le loro famiglie, collaboratori e dipendenti chiedono di poter continuare a lavorare in sicurezza senza arrendersi alle insidie della pandemia ed alla aggressiva concorrenza delle piattaforme web. Ci attendiamo l’adozione di efficaci forme di ristoro economico (a livello di fiscalità e di contributi a fondo perduto) e di progetti di sostegno ai consumi". (Com)