Sudan: Consiglio di Sicurezza Onu mette fine a missione Unamid in Darfur

- Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di mettere fine al mandato della missione ibrida Unione Africana-Nazioni Unite nel Darfur (Unamid), che si concluderà il prossimo 31 dicembre. La risoluzione, adottatata all'unanimità nel corso della sessione di ieri dai 15 membri del Consiglio, prevede di iniziare le operazioni di ritiro del personale Unamid l'1 gennaio 2021, per concluderle entro il prossimo 30 giugno. Nel documento approvato al termina videoconferenza, si precisa che la decisione è in linea con le raccomandazioni del Rapporto speciale congiunto Unione africana-Nazioni Unite al Consiglio di sicurezza. Quest'ultimo ha dettagliato il piano nazionale sulla protezione civile sviluppato dal governo sudanese e il dispiegamento di truppe in Darfur per sostituire la missione ibrida. Le raccomandazioni indicavano anche l'istituzione di forze di sicurezza congiunte che coinvolgessero gli ex gruppi ribelli per proteggere i civili in Darfur. (segue) (Res)