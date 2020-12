Sudan: Consiglio di Sicurezza Onu mette fine a missione Unamid in Darfur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella risoluzione adottata, numero 2559, il Consiglio ha esortato il governo sudanese ad attuare il piano nazionale per la protezione civile e a proteggere i civili in Darfur e ha sottolineato la necessità di rafforzare la fiducia della comunità locale nella capacità delle istituzioni dello stato di diritto di fornire giustizia. Alcuni diplomatici delle Nazioni Unite durante le recenti discussioni sul ritiro dell'Unamid hanno sottolineato il proseguire degli attacchi intercomunitari e le lotte intestine tra le fazioni di un gruppo ribelle di controllo nell'area montuosa di Jebel Marra per il controllo delle miniere d'oro. La durata della missione Unamid in Darfur era stata più volte prorogata dal Consiglio Onu. A giugno scorso, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva esteso di altri due mesi la missione Unamid) e ha fissato i parametri per una nuova missione a partire dall'1 gennaio prossimo. La missione integrata di assistenza alla transizione in Sudan (Unitams), si legge in un comunicato Onu, sarà attiva per un periodo iniziale di 12 mesi per assistere il passaggio del paese a una governance democratica e sostenere la protezione e promozione dei diritti umani e di una pace sostenibile. (Res)