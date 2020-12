Tav: Rixi (Lega), M5s fugge dalla Commissione, voti centrodestra salvano opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza "si è sciolta come neve al sole sulla Tav. In commissione Trasporti alla Camera il M5s ha abbandonato l'aula cosi i voti del centrodestra sono stati determinanti per affossare del tutto la vocazione anti-sviluppo di questo governo rosa-fucsia". Lo dichiara in una nota il deputato Edoardo Rixi, componente della Commissione Trasporti alla Camera e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega. "Il M5s è fuggito dall'aula perché voleva ancora bloccare la Tav andando contro la risoluzione dello stesso governo che sostiene. È chiaro che nell'esecutivo c'è tensione e si rischia di bloccare tutte le opere. Per questo riteniamo che il M5s debba abbandonare le poltrone che occupa al governo. La Lega ribadisce la necessità che il Recovery fund venga gestito in Parlamento per pianificare al meglio le opere pubbliche necessarie. Per la Liguria sono inoltre seriamente preoccupato per l'atteggiamento negativo dei grillini contro le grandi opere, come Gronda e Diga foranea, da includere nel Recovery fund", conclude Rixi.(Com)