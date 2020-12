Terremoto: Zingaretti, prorogato bando agevolazioni investimenti e riaperto avviso ristoro danni economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle difficoltà economiche innescate dalla pandemia sono stati prorogati alcuni termini dei bandi per il sostegno alle attività produttive nell'area del cratere reatino. I decreti sono stati firmati dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti in qualità di vice commissario per la ricostruzione in risposta alle mutate esigenze degli ultimi mesi e alle richieste provenienti dal territorio. "Questa è una buona notizia, un segnale di speranza, ma soprattutto un aiuto concreto per tante persone, lavoratori e imprese. Il momento storico che stiamo vivendo ci vede come Regione impegnati a sostenere le famiglie e le imprese che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà come quelle delle popolazioni che vivono nell’area del cratere del reatino. È necessario dare ai cittadini un messaggio chiaro: nessuno sarà lasciato solo", commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (segue) (Com)