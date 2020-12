Terremoto: Zingaretti, prorogato bando agevolazioni investimenti e riaperto avviso ristoro danni economici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il bando per la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi (art 20 del decreto legge n. 189/2016), sono stati prorogati di 90 giorni i termini per la cantierabilità e la realizzazione del progetto finanziato. Deroghe anche alla premialità relativa ai livelli occupazionali, considerati non più dirimenti ai fini del contributo. Riaperto inoltre il bando sisma “Danno economico” (art. 20 bis del DL 189/2016) che prevede interventi di ristoro per le aziende che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 30% a causa del terremoto. In particolare il bando rimarrà aperto fino al 5 febbraio e vi possono partecipare, in modalità telematica, le imprese che hanno subìto un danno finanziario e già operanti al 24 febbraio 2016 nei 15 comuni del cratere sismico. Anche le imprese la cui domanda era stata precedentemente scartata per vizi meramente formali potranno fare nuova richiesta di ristoro. (segue) (Com)