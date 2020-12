Lecco: Cgil e Fiom Lombardia, solidarietà a segretario Fim Cisl Donegà investito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil e Fiom Lombardia in una nota esprimono "solidarietà e vicinanza al segretario generale Fim-Cisl Lombardia Andrea Donegà, investito questa mattina durante il presidio dei lavoratori della Voss Fluid di Osnago davanti ai cancelli della fabbrica". "La lotta di lavoratori e lavoratrici a difesa del posto di lavoro - prosegue la nota sindacale - è un atto necessario e legittimo, così come è legittima, giusta e necessaria la presenza dei dirigenti sindacali al loro fianco. Per questo condanniamo l’atteggiamento irresponsabile e provocatorio dell’amministratore delegato che dovrebbe salvaguardare diritti di civiltà e posti di lavoro e che con il suo gesto provocatorio ha messo a repentaglio i diritti e la democrazia nel Paese". (com)