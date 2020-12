Campania: il consiglio approva il documento di economia e finanza della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Campania, su proposta del presidente, Gennaro Oliviero, ha osservato un minuto silenzio per le vittime del covid19. "Vogliamo ricordare tutti i cittadini che hanno perso la vita, il personale medico e paramedico", ha spiegato Oliviero. Quindi il consiglio ha approvato a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni, il documento di economia e finanza della Regione Campania 2021-2023, strumento operativo che sviluppa in maniera dettagliata e puntuale i contenuti e le strategie programmatiche di Legislatura, e la relativa Risoluzione di maggioranza, che è stata ampliata con le proposte emendative del Movimento 5 Stelle. Il provvedimento è stato introdotto all’esame del Consiglio dal Presidente della Commissione Bilancio, Francesco Picarone, che ha spiegato anche i contenuti della Risoluzione di maggioranza. Quest’ultima, come si legge in una nota, "impegna la giunta a dare attuazione ai contenuti del Defrc al fine di conseguire gli obiettivi di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità e ritenere strategici, tra gli altri, tutti i provvedimenti finalizzati a: proseguire l’azione di sburocratizzazione e semplificazione normativa ed amministrativa; favorire il turn over occupazionale nel settore pubblico per il ringiovanimento della Pubblica amministrazione regionale". (segue) (Ren)