Campania: il consiglio approva il documento di economia e finanza della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E non solo, tra gli obiettivi: "valorizzare le eccellenze campane come la filiera agro alimentare e dei prodotti tipici attraverso investimenti relativi alla trasparenza e alla tracciabilità; sviluppare la sostenibilità della pesca e dell’acquacultura; salvaguardare l’ambiente; proseguire l’azione già avviata con la legge regionale 14/2016 per realizzare un efficace sistema integrato dei rifiuti; sviluppare una politica di incentivazione per intensificare gli interventi di agevolazione per i nuovi investimenti produttivi nell’ambito delle zone Zes; continuare il programma triennale per l’edilizia scolastica, promuovere le pari opportunità, perseverare nel piano di risanamento della sanità campana dopo l’uscita dal commissariamento, proseguire lo sforzo in materia di risanamento anche mediante accorpamento o aggregazione di enti e società in liquidazione, porre in essere azioni di rilancio edilizio sfruttando anche le opportunità connesse al sisma bonus e all’eco bonus". Il capo dell'opposizione Caldoro ha affermato: "Il Defrc 2021-2023 non ha alcuna credibilità. Non bisogna andare dietro questo racconto assurdo di un sciacallaggio ai danni della Campania, ma se grandi testate evidenziano qualcosa che non va non è sciacallaggio". Il vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, ha ricordato che, nel “2015, quando ci siamo insediati, in materia di rifiuti, abbiamo ereditato una multa di 120 mila euro all’anno che è stata frutto della incapacità del governo precedente”. (segue) (Ren)