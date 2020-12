Campania: il consiglio approva il documento di economia e finanza della Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo chiamati tutti a reperire risorse per dare risposte alle drammatiche conseguenze economiche della pandemia – ha evidenziato il capogruppo di De Luca Presidente, Carmine Mocerino - , per il quale “è il momento della responsabilità, della visione e della collaborazione politica per fare fronte a questo drammatico momento e per creare le condizioni per la rinascita economica della Campania”. “Oggi non è il tempo delle polemiche e di politica demagogica, è tempo di risposte politiche ed amministrative efficaci per le categorie economiche e per i tanti giovani che credono in questo governo regionale” – ha sottolineato il consigliere di Italia Viva, Francesco Iovino. “Il DefRC dedica particolare attenzione al mondo dello sport con uno stanziamento di 400mila euro per azioni rivolte ai giovani atleti di accertato talento sportivo. Inoltre è prevista una spesa pari ad euro 500.000.00 a sostegno delle iniziative di conservazione, miglioramento e messa norma del patrimonio edilizio sportivo esistente e di nuova realizzazione" ha sottolineato il consigliere Giuseppe Sommese del gruppo Più Europa, Liberaldemocratici, Moderati, Europa Verde. (Ren)