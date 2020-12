Covid: presidente provincia Caserta Magliocca, basta chiusure fidiamoci dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta con la logica punitiva, è il tempo della responsabilità, è il tempo di fidarsi dei cittadini". Lo ha affermato in una nota Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta: "Si lavori ad una apertura generalizzata di tutte le attività commerciali e dei servizi garantendo, al contempo, la fruizione di questi spazi solo ai cittadini che siano risultati negativi ad un tampone effettuato non più di cinque giorni prima. Ogni cittadino che intenda riprendere, senza divieti e limitazioni, la propria quotidianità sia libero di farlo dimostrando la negatività del tampone effettuato presso i centri di analisi pubblici e privati e comunque a totale copertura del SSR. L'unica certificazione sia quella medica e si riparta". Quindi ha concluso: "È la strada per consentire un ritorno alla normalità, una ripresa delle economie del quotidiano. È la strada per superare la strisciante conflittualità sociale che provocherà danni irreparabili". (Ren)