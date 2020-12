Moldova: Banca mondiale, la ripresa dell'economia sarà più lenta del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dell'economia della Moldova sarà più lenta del previsto. E' quanto stimano gli esperti della Banca mondiale in un rapporto citato dall'emittente "Radio Chisinau". "L'incertezza sull'evoluzione della pandemia Covid-19 colpirà le aziende e la popolazione in generale e il livello di povertà aumenterà. L'occupazione è diminuita di quasi l'8 per cento quest'anno e circa 70 mila posti di lavoro andranno persi", secondo gli esperti della Banca mondiale. Anche la direttrice dell'Ufficio della Banca mondiale in Moldova, Anna Akhalkatsi, accenna all'aumento della povertà in Moldova. Si prevede che i giovani lavoratori e le microimprese saranno i più colpiti e che la povertà aumenterà man mano che le famiglie affrontano l'impatto della crisi, tra cui perdite di posti di lavoro e guadagni, una riduzione delle rimesse e il ritorno dei migranti dall'estero che non troveranno un posto di lavoro. "L'incertezza sulla durata della pandemia e sul suo impatto potrebbe limitare ulteriormente le imprese, i lavoratori e le famiglie, impedendo la ripresa. La Moldova sarà una delle economie più colpite a causa della combinazione dell'impatto del Covid-19 sulla produzione e sui servizi e la siccità che ha colpito il settore agricolo", affermano gli esperti della Banca mondiale che stimano un calo fino al 7,2 per cento nel 2020 e una lenta ripresa nel 2021 e 2022, con una previsione del Pil del 3,8 per cento e rispettivamente del 3,7 per cento. (segue) (Rob)