Moldova: Banca mondiale, la ripresa dell'economia sarà più lenta del previsto (2)

- L'economista Marcel Chistruga afferma che la ripresa economica dipenderà in larga misura dalla capacità delle autorità di proporre misure di ripresa a lungo termine e politiche strutturali. La ripresa dell'economia è piuttosto fragile e presenta molti rischi associati. Questi rischi dipendono, prima di tutto, da quanto presto apparirà un vaccino contro Covid-19 in Moldova. Allo stesso modo, questa ripresa è associata alle misure di sostegno che saranno necessarie alle autorità per creare le condizioni per le riforme a medio e lungo termine. È imperativo dal punto di vista fiscale garantire l'efficienza in termini di costi, ma anche garantire l'accesso a finanziamenti esterni per la Moldova. Gli esperti della Banca mondiale sottolineano che le riforme nel settore non bancario, la concorrenza e la regolamentazione dei prezzi, la lotta alla corruzione e lo Stato di diritto sono essenziali per la resilienza del settore privato e una ripresa economica sostenibile. (Rob)