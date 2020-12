Lombardia: da Regione 11 milioni di euro per riqualificazione stazioni Castegnato, Bornato e Borgognato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 11,3 milioni di euro l’investimento di Regione Lombardia per riqualificare 3 stazioni ferroviarie sulla linea Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord: Castegnato, Bornato e Borgonato. Nel dettaglio, per Castegnato lo stanziamento è di 3.429.441 euro, per Bornato di 4.072.404 euro, per Borgonato di 3.798.154 euro. È quanto stabilito da tre delibere approvate dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. “Abbiamo approvato – commenta l’assessore Terzi - i progetti di fattibilità tecnica ed economica di 3 interventi significativi per quanto riguarda la Brescia-Iseo-Edolo. Le stazioni di Castegnato, Bornato e Borgonato saranno interessate da opere di potenziamento infrastrutturale che consentiranno di gestire l’esercizio ferroviario e la circolazione dei treni in maniera più efficiente ed efficace. I lavori ferroviari si accompagnano anche a opere di sistemazione che renderanno le tre stazioni più sicure e moderne: saranno realizzati infatti nuovi sottopassi e sovrappassi, ascensori e pensiline. Continuano gli investimenti di Regione su una linea di Ferrovienord che nei prossimi anni sarà protagonista del processo di innovazione costituito dai treni a idrogeno”. (Com)