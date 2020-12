Lavoro: memorandum d'intesa su transfrontalieri fra governo, sindacati e comuni di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento della specificità e del ruolo dei comuni di frontiera e la riduzione del carico fiscale sui lavoratori frontalieri. Sono alcuni dei punti cardine del memorandum d'intesa siglato oggi al ministero dell'Economia e delle Finanze dal viceministro Antonio Misiani, dall'Associazione dei comuni italiani di frontiera e dai sindacati confederali di Cgil, Cisl e Uil. Lo rende noto un comunicato. All'esito del positivo e costruttivo confronto che ha accompagnato il processo di definizione dell'accordo Italia-Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri, e al quale hanno partecipato anche le organizzazioni sindacali svizzere Unia e Ocst, il governo si è impegnato a garantire in via strutturale risorse finanziarie per i comuni di frontiera pari a quelle spettanti per il 2019, circa 90 milioni di euro, e allo stesso tempo il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori interessati a valere su eventuali maggiori entrate al netto dei costi delle misure previste dal memorandum stesso. (segue) (Com)