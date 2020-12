Lavoro: memorandum d'intesa su transfrontalieri fra governo, sindacati e comuni di frontiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il governo si è impegnato a introdurre meccanismi finalizzati ad alleggerire il carico impositivo dei lavoratori frontalieri, attraverso, tra le altre cose, l'innalzamento della 'no tax area' per i redditi di lavoro dipendente a 10mila euro e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro. In aggiunta, è prevista l'istituzione, entro il primo quadrimestre 2021, di un tavolo interministeriale di confronto coordinato dal governo all'interno del quale verranno affrontate le proposte in materia di sicurezza e dialogo sociale, mercato del lavoro, cooperazione transnazionale al fine di definire uno statuto dei lavoratori frontalieri. Infine, il governo si impegna a convocare annualmente un incontro con le organizzazioni sindacali firmatarie e con l'Associazione dei comuni Italiani di frontiera per il monitoraggio della corretta applicazione dell'accordo firmato dai governi di Italia e Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, delle misure previste dal memorandum stesso e per promuovere un confronto sui progetti di sviluppo economico e sociale dei comuni di frontiera. (Com)