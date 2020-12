Covid: Consulta, stop prescrizione non viola principio legalità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di sospensione della prescrizione, l’articolo 159 del Codice penale "ha una funzione di cerniera”, spiega la sentenza, perché contiene, da un lato, “una causa generale di sospensione" che scatta quando la sospensione del procedimento o del processo è imposta da una particolare disposizione di legge, e, dall’altro lato, un elenco di casi particolari. Nelle vicende da cui sono nate le questioni portate all’esame della Corte, opera proprio tale causa generale di sospensione. La temporanea stasi ex lege del procedimento o del processo determina, in via generale, una parentesi del decorso del tempo della prescrizione, le cui conseguenze investono tutte le parti: la pubblica accusa, la persona offesa costituita parte civile e l’imputato. Così come l’azione penale e la pretesa risarcitoria hanno un temporaneo arresto, per tutelare l’equilibrio dei valori in gioco è sospeso anche il termine per l’indagato o per l’imputato. (segue) (Com)