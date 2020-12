Trasporti: Politi-Cerquoni (Lega), assurde disposizioni nei giorni festivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimaniamo interdetti davanti alla programmazione oraria delle corse metropolitane durante il periodo delle festività natalizie. Si notano una serie di corse inutili, per esempio quella del 31 dicembre che parte alle 23.30, soprattutto considerando le norme contenute nell'ultimo Dpcm ove il coprifuoco previsto per le 22.00". Lo dichiarano in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Flavia Cerquoni dirigente Lega Roma. "Ci viene il dubbio - spiegano - che questa individuazione sommaria delle corse dipenda dal fatto che Atac debba raggiungere necessariamente la soglia chilometrica prevista dal contratto di servizio, peraltro pagato anticipatamente. Sarebbe stato più opportuno, per fornire un servizio migliore ai cittadini, intensificare le corse nei giorni non festivi con maggiore affluenza e diminuirle nei giorni di Natale e di Capodanno. Un maggior traffico di corse metropolitane durante i giorni di maggior affluenza garantirebbe anche una migliore distribuzione dell'utenza sui mezzi pubblici, potendo rispettare le distanze di sicurezza previste dal protocollo sanitario. In un periodo di crisi economica per il Paese riteniamo queste decisioni un inutile spreco di personale e di risorse."(Com)