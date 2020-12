Puglia: Delli Noci, il Pil regionale in costante crescita da cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Puglia cresce ininterrottamente da cinque anni. Nel 2019 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,7 per cento, posizionando la Puglia al terzo posto nella classifica nazionale dopo la Provincia autonoma di Bolzano (+1,5 percento) e la Sardegna (+0,8)". Lo ha scritto in una nota la Regione commentando i dati Istat: "La performance pugliese è identica a quella della Lombardia (+0,7) e dell'Emilia Romagna (+0,7), maggiore rispetto al dato di crescita nazionale (+0,3), del Nord Est (0,5), del Nord Ovest (0,4), del Centro (0,3%) e del Mezzogiorno (0,2). In termini assoluti il Prodotto interno lordo della Puglia ha raggiunto i 73,063 miliardi di euro, 472 miliardi in più rispetto al 2018, quando totalizzò un valore di 72,591 miliardi di euro; e 1,270 miliardi in più rispetto al 2017, anno in cui il Pil della Puglia raggiunse il valore di 71,793 miliardi". (segue) (Ren)