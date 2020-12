Puglia: Delli Noci, il Pil regionale in costante crescita da cinque anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci ha commentato: ""La crescita della Puglia è costante da cinque anni a questa parte. Dal 2015 al 2019 siamo cresciuti con una media di quasi un punto all'anno. La Puglia, con le sue imprese e i suoi lavoratori ha fatto un grandissimo sforzo per risalire dopo il calo della grande crisi finanziaria ed economica globale del 2009. E l'ha fatto anche la Regione Puglia sostenendo le sue imprese con strumenti di agevolazione mirati". Quindi ha continuato: "Con le misure gestite da Puglia Sviluppo sono stati movimentati investimenti per 5 miliardi di euro negli stessi anni di crescita del Pil, cioè a partire dal 2015. Nonostante la soddisfazione, questo è il tempo di rimboccarsi ancora di più le maniche, perché la crisi economica generata dalla pandemia sta mordendo in modo feroce l'economia mondiale e di certo non ci farà sconti". (Ren)