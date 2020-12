Speciale difesa: generale Del Col (Unifil), negoziati Israele-Libano su confini marittimi importante e positiva novità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvio dei negoziati sui confini marittimi tra Israele e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti e ospitati dalla Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) “è una importante e positiva novità”. Lo ha dichiarato il generale Stefano Del Col, comandante e capo della missione Unifil, intervenendo in collegamento dal Libano in occasione del tradizionale colloquio in occasione delle festività natalizie del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i teatri operativi all'estero. Rispondendo ad una domanda del capo dello Stato sulla situazione del Libano, Del Col ha dichiarato che il Paese continua ad essere afflitto da una profonda crisi sociale ed economica aggravata dalla situazione della pandemia da Covid-19, dalla disastrosa esplosione avvenuta a Beirut lo scorso agosto e dal ritardo nella formazione di un nuovo governo. In questo contesto, secondo Del Col, i negoziati tra Israele e Libano rappresentano un passo positivo e offrono a Unifil l’opportunità di compiere progressi nel suo mandato. Tuttavia, per il generale, è “ancora presto per parlare di normalizzazione dei rapporti tra Libano e Israele”, ma dal 2021, se le parti lo vorranno, “si potrà aprire lo spiraglio” su questo futuro obiettivo politico. Per quanto riguarda la linea di demarcazione tra i due Paesi (la cosiddetta linea blu), Del Col ha osservato che l’obiettivo di Unifil per il 2021 è quello di giungere alla “completa definizione tecnica” e risolvere la questione delle aree reclamate dal Libano. Per quanto riguarda la situazione di stallo a livello politico, il comandante di Unifil ha osservato che sta influenzando anche le Forze armate libanesi che difficilmente potranno impiegare maggiori risorse nell’area in cui insiste la missione Onu. (Res)