Speciale difesa: Mattarella, missioni accrescono prestigio e autorevolezza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le missioni in cui sono impegnate le Forze armate italiane accrescono l’autorevolezza e il prestigio dell’Italia. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in collegamento con i teatri operativi all'estero dal Comando operativo di vertice interforze (Coi), alla presenza del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Nel suo intervento Mattarella ha ricordato che con gli oltre cinquemila militari impegnati in 35 missioni, l’Italia offre “un contributo di assoluto rilievo all’impegno internazionale per la pacificazione, la stabilizzazione, il sostegno a popolazioni inermi e per il contrasto al terrorismo internazionale, attività di deterrenza nel quadro delle organizzazioni e delle iniziative internazionali e multilaterali a cui il nostro Paese partecipa”. Il capo dello Stato ha osservato come Onu, Nato, Unione europea e tutta la comunità internazionale riconoscano e apprezzino il valore di questo sforzo. (Res)