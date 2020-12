Speciale difesa: generale Portolano (Coi), Forze armate hanno pianificato distribuzione vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate hanno pianificato con urgenza la distruzione del vaccino Pfizer Biontech che giungerà in Italia il 24 dicembre e sarà costudito presso l’hub centrale dello Spallanzani e poi a cura della Difesa distribuito e somministrato su 21 siti nazionali. Lo ha dichiarato il generale e comandante del Comando operativo di Vertice interforze (Coi), Luciano Portolano, intervenendo in occasione del tradizionale colloquio in occasione delle festività natalizie del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i teatri operativi all'estero. In merito al ruolo delle Forze armate nell’ambito della gestione del vaccino anti-Covid, Portolano ha dichiarato che la Difesa avvierà se necessario anche una ulteriore distribuzione capillare e anche la somministrazione. La distribuzione presso i 21 siti nazionali avverrà entro il 26 dicembre, per consentire una somministrazione a livello europeo il giorno seguente. (Res)