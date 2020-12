Speciale difesa: Tofalo (M5s), Difesa e regioni ruolo chiave vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa continua a impiegare le migliori risorse in termini di professionalità e mezzi specializzati per far fronte all'emergenza legata al coronavirus". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo in un'intervista a “Radio Anch'io”. Tofalo ha evidenziato che "le regioni dovranno fare la loro parte e non farsi trovare impreparate". Alla domanda sull'organizzazione sanitaria regionale, Tofalo ha sottolineato che "purtroppo non compete tutto alla Difesa, che ha dimostrato di essere una "macchina perfetta", ma alle regioni appunto e ce ne sono alcune, la Campania ad esempio, che dimostrano di non essere al passo come altre. Sta emergendo infatti una non adeguata gestione regionale dell'emergenza relativamente alla seconda ondata e questo potrebbe inficiare il grande lavoro che tutti stiamo facendo. Secondo Tofalo, sarebbe stato opportuno che il governatore Vincenzo De Luca avesse dedicato più tempo a lavorare anziché fare dirette e servizi fotografici negli ospedali campani e di Salerno in particolare. “Dopo i ben 740 milioni di euro che abbiamo mandato alla regione Campania, ci saremmo aspettati maggiore sobrietà e serietà in rispetto ai tanti cittadini che stanno soffrendo. La parola d'ordine oggi è responsabilità e non una gestione maldestra, confusa e pasticciata", ha sottolineato Tofalo. (Res)