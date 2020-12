Speciale difesa: Francia, Petitcolin (Safran), industria aerospazio tornerà a livelli pre-crisi nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria dell'aerospazio tornerà ai livelli precedenti alla crisi del coronavirus nel 2024. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" Philippe Petitcolin, direttore generale del gruppo francese Safran, specializzato nell'aeronautica, nello spazio e nella difesa. "La ripresa dei voli domestici dovrebbe arrivare all'inizio del 2022, seguita un anno più tardi dai voli regionali, in America del nord, in Europa, nel sud-est asiatico e tra il 2023 e il 2024 dai voli a lungo raggio", ha detto il dirigente. Petitcolin, che terminerà il suo mandato alla fine dell'anno, spiega che Safran ha tagliato circa 17 mila posti di lavoro sui 50 mila totali nei siti all'estero come quelli in Messico, Marocco o Stati Uniti. "In Francia, su 45 mila dipendenti, 10 mila tra di loro sono stati colpiti dal rallentamento dell'attività", ha aggiunto. Secondo il direttore generale non serve a niente passare delle commesse se non c'è "niente da produrre". In questo modo, continua Petitcolin, si aumentano le riserve e si posticipano i problemi. "Abbiamo anche creato insieme ad Airbus, Dassault, Thales, Bpifrance e Tikehau Capital un fondo di 600 milioni di euro. Con nostra sorpresa ad oggi abbiamo ricevuto solo un dossier di richiesta di aiuti per una cifra molto bassa", afferma Petitcolin. (Frp)