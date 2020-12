Speciale difesa: prosegue la visita del capo di Stato maggiore del Pakistan in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la visita ufficiale a Doha, in Qatar, del presidente del comitato dei capi di Stato maggiore del Pakistan, generale Nadim Raza, segnata da incontri con le principali autorità della Difesa qatariota. L’ufficiale pakistano ha incontrato il comandante della Guardia dell’emiro, generale Hazza bin Khalil al Shahwani, con il quale - riferisce l’agenzia di stampa qatariota “Qna” - ha discusso degli “aspetti della cooperazione fra le due parti”. I due ufficiali hanno inoltre affrontato i mezzi per approfondire e sviluppare le relazioni bilaterali in ambito di difesa. Si tratta del terzo incontro ufficiale tenuto dal generale Raza durante la sua visita nell’emirato. Un comunicato del ministero della Difesa qatariota in precedenza ha riferito che Raza ha avuto una conversazione con il capo di Stato maggiore del Qatar, Ghanem bin Shahin al Ghanem, con il quale ha discusso di “questioni di interesse condiviso tra i due paesi”. (Res)