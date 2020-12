Israele al voto il 23 marzo, per il Paese la quarta elezione anticipata in meno di due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo scioglimento della Knesset (parlamento monocamerale israeliano) avvenuto ieri a mezzanotte a seguito della mancata approvazione del bilancio 2020, Israele si avvia automaticamente a una nuova tornata di elezioni anticipate che si terranno entro 90 giorni, esattamente il 23 marzo 2021. Per il Paese saranno le quarte elezioni anticipate in meno di due anni. La mancata approvazione di bilancio 2020 da parte del parlamento rappresenta un fallimento dell’alleanza tra il partito Likud, del premier Benjamin Netanyahu, e del leader della coalizione Blu e Bianco, Benny Gantz, che in base agli accordi che erano stati raggiunti tra le due parti lo scorso 20 aprile avrebbe dovuto occupare la carica di primo ministro a partire dal novembre 2021. A provocare il fallimento della coalizione di governo il dissidio tra il Likud e Blu e Bianco su diverse posizioni rimaste vacanti all’interno dell’esecutivo, in particolare quella del direttore generale del ministero della Giustizia che ha suscitato contrasti tra Gantz e il ministro Avi Nissenkorn, esponente di spicco di Blu e Bianco.Ieri sera, in una conferenza stampa organizzata poche ore prima dello scioglimento della Knesset il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato la coalizione Blu e Bianco del fallimento della legislatura. Netanyahu ha ricordato i grandi risultati del governo nel contrastare la pandemia di Covid-19 e i nuovi accordi di normalizzazione delle relazioni con i Paesi arabi, l’ultimo dei quali raggiunto con il regno del Marocco. “Non volevo le elezioni. Il Likud non voleva che il Paese tornasse alle urne. Abbiamo votato più volte contro questa prospettiva”, ha dichiarato Netanyahu, il quale ha previsto che il suo partito otterrà “una grande vittoria” alle elezioni. "Benny Gantz ha violato i suoi accordi con noi”, ha dichiarato Netanyahu. Il primo ministro, che è sotto processo per corruzione, ha sottolineato che Gantz ha insistito per lasciare che il ministro della Giustizia Avi Nissenkorn “portasse avanti la dittatura dei funzionari di sinistra" nel sistema giudiziario. Secondo quanto riferito, Gantz ha ritirato un accordo per limitare i poteri di Nissenkorn dopo aver realizzato che il suo partito non avrebbe appoggiato la mossa. "Il Likud otterrà un’enorme vittoria alle elezioni”, ha dichiarato il premier israeliano. “La maggior parte degli israeliani riconosce la nostra leadership e gli enormi risultati ", ha aggiunto Netanyahu citando il successo nell'assicurare i vaccini per Israele e i recenti accordi di normalizzazione con i Paesi arabi e la resilienza dell’economia. “La decisione in queste elezioni è chiara: o un governo dipendente dal leader dell'opposizione Yair Lapid e dalla sinistra o un vero governo di destra", ha dichiarato Netanyahu.Alle parole di Netanyahu ha risposto il leader della coalizione Blue e Bianco Gantz. “Nel discorso di Netanyahu c’erano più menzogne che parole”, ha dichiarato Gantz. “Netanyahu ci sta portando alle elezioni solo per evitare di entrare in tribunale. Qualsiasi altra affermazione è un trucco”, ha sottolineato il ministro della Difesa, che in base agli accordi con il Likud il prossimo novembre 2021 avrebbe dovuto assumere l’incarico di primo ministro. “Siamo entrati nel governo per proteggere la democrazia. Qualsiasi discorso del genere dimostra solo quanto sia stata importante quella decisione", ha aggiunto Gantz in un messaggio sul suo profilo Twitter.In questi mesi, il panorama dei partiti politici della Knesset ha dimostrato di non avere fiducia in una sopravvivenza della legislatura. Ogni formazione politica ha assunto personale per gestire una futura campagna elettorale e lanciato iniziative sui social media. Il Comitato elettorale centrale aveva pubblicato annunci di lavoro per i membri del personale dei vari seggi elettorali già la scorsa settimana. Sui media israeliani sono già iniziati i sondaggi per tastare l’opinione della popolazione alle prossime elezioni di marzo. Secondo quanto riporta un’analisti del quotidiano “The Times of Israel”, lo scioglimento della Knesset rappresenta un punto a favore di Netanyahu, il quale avrebbe attirato il rivale Benny Gantz in un governo di unità nazionale frammentando l’alleanza di centro sinistra che alle ultime elezioni ha riunito i partiti Israel Resilience Party, Telem e Yesh Atid. In base ai sondaggi, la coalizione Blu e Bianco è scesa dai 35 seggi ottenuti alle elezioni dell'aprile 2019 ad appena sei negli ultimi rilevamenti di dicembre fatti dell’emittente “Channel 12” con Gantz che è stato scelto come premier solo dal 4 per cento degli intervistati.Tuttavia, anche il Likud appare indebolito, soprattutto se si guarda ai quattro eventi elettorali - le tre elezioni avvenute tra aprile 2019 e marzo 2020 e la prossima tornata a marzo 2021 - non come quattro eventi distinti ma come un evento politico unico. Alle ultime tre elezioni la coalizione guidata dal Likud ha ottenuto tra i 32 e i 36 seggi, mentre gli ultimi sondaggi di dicembre danno l’alleanza formata dai partiti della destra intorno a 28 seggi sui 120 totali della Knesset. Inoltre nelle ultime due settimane i partiti che sostengono di opporsi ad un nuovo governo guidato da Netanyahu sono aumentati segno che le prossime elezioni potrebbero rappresentare una sorta di referendum sulla figura del premier uscente, il più longevo nella storia dello Stato di Israele. Secondo il “The Times of Israel”, i sondaggi condotti in questi giorni dai principali organi di stampa israeliani hanno individuato anche una sottile maggioranza anti-Netanyahu che potrebbe sopravvivere anche senza allearsi con i partiti di sinistra o arabi.Secondo il sondaggio dell'emittente pubblica “Kan”, una coalizione composta dal partito New Hope di Gideon Sa'ar, dal partito Yesh Atid di Yair Lapid, Yamina di Naftali Bennett, Yisrael Beytenu di Avigdor Liberman e Blue and White di Gantz - tutti leader desiderosi di vedere Netanyahu estromesso - otterrebbe 60 seggi, uno in meno rispetto alla maggioranza parlamentare. I sondaggi di “Channel 12” indicano una proiezione analoga con 59 seggi. Aggiungendo il partito social democratico Meretz e i partiti a maggioranza araba, che pur non facendo parte di una possibile coalizione potrebbero sostenere in parlamento un governo formato dalle cinque formazioni politiche, l'ala anti-Netanyahu della Knesset potrebbe raggiungere tra i 75 e i 77 seggi.Se i risultati del giorno delle elezioni rispecchiano anche lontanamente i sondaggi attuali, l'unica speranza di Netanyahu di guidare il prossimo governo sarà quella di convincere il suo ex alleato e attuale leader di Yamina, Bennett, ad unirsi a lui e ai suoi alleati Haredi, raggiungendo però solo 58 seggi, rendendo indispensabile un accordo con Gideon Sa’ar, ritenuto da molti analisti come il principale rivale di Netanyahu all’interno della destra israeliana. Nel 2019, un sondaggio condotto da “Channel 12” aveva domandato agli intervistati quale secondo loro fosse il candidato più adatto per ricoprire la carica di primo ministro tra Netanyahu o Gantz, che raccolsero rispettivamente il 40 per cento e il 38 per cento delle preferenze. Un sondaggio condotto ieri dall’emittente “Kan” ha sostituito Gantz con Sa’ar, il quale raccolto il 36 per cento delle preferenze, mentre Netanyahu il 39 per cento.Netanyahu resta comunque il candidato più forte per guidare un nuovo governo e punterà durante la campagna elettorale sui successi in politica estera raggiunti quest’anno, in particolare gli storici Accordi di Abramo firmati a Washington lo scorso 15 settembre con Emirati e Bahrein a cui hanno annunciato di unirsi anche Sudan e Marocco. Gli accordi hanno di fatto consentito a Israele di avviare relazioni con i Paesi musulmani della regione nonostante sul fronte dei negoziati israelo-palestinesi non sia di fatto mutato nulla, se non la promessa di interrompere i piani di annessione di parte della Cisgiordania come previsto dal cosiddetto “Accordo del secolo” sostenuto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La normalizzazione con i Paesi arabi e del Golfo e l’avvio in parallelo dell’alleanza strategica con Grecia, Egitto e Cipro per la gestione delle risorse energetiche del Mediterraneo orientale, offrono inoltre a Netanyahu anche il possibile sostegno di parte dei Paesi regionali che potrebbero preferire la continuità ad un cambiamento di leadership.Anche l’economia rappresenterà il centro della campagna elettorale del premier uscente forte del giudizio del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) che a metà novembre ha annunciato di attendersi una minore contrazione dell’economia israeliana nel 2020, rispetto alle precedenti previsioni del -5,9 per cento, citando i risultati positivi del terzo trimestre 2020, i migliori dal 1995 per quanto riguarda la crescita annualizzata, che potrebbero portare la contrazione prevista per il 2020 intorno al 3,4 per cento. Inoltre per l’Fmi l'economia israeliana "è entrata nella pandemia da una posizione di forza" grazie alle "misure tempestive e decisive introdotte dalla Banca di Israele all'inizio della diffusione del Covid-19 che hanno contribuito a preservare la stabilità finanziaria e del mercato e l'accesso al credito. (Res)