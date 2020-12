Portogallo: pandemia porta a crescita deficit pari al 4,9 per cento del Pil fino a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus in Portogallo ha provocato fino a settembre un aumento del deficit pari 4,9 per cento del Pil. É quanto emerge dai dati resi noti oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Nel primo trimestre il deficit aveva raggiunto l'1,1 per cento del Pil, ma nel secondo trimestre, uno dei più duri a causa delle forti restrizioni alla mobilità ed alle attività economiche dovute allo stato di emergenza, è salito al 10,5 per cento, mentre nel terzo trimestre si è assestato al 3,8 per cento raggiungendo oltre 1,9 miliardi di euro rispetto al saldo positivo del 4,4 per cento dello stesso periodo del 2019. Il governo portoghese prevede per quest'anno un deficit di bilancio pari al 7,3 per del Pil, secondo le stime dello scenario macroeconomico che accompagna la proposta di bilancio dello Stato per il 2021. (Spm)