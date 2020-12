Credito: De Poli, su banche governo intervenga in Ue per modificare regolamento su default

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "l senatore Antonio De Poli chiede al governo italiano di "promuovere in sede comunitaria una ridefinizione del regolamento delegato n. 171/2018 della Commissione europea. E' necessario - spiega in una nota - compiere una valutazione più compiuta sul rischio di tagliare le gambe a soggetti e imprese in difficoltà in questo momento di emergenza. All'esecutivo chiedo, alla luce della crisi pandemica, di proporre quantomeno il rinvio dell'attuazione del regolamento o, ove possibile, l'adozione di misure atte a compensare l'impatto di tale regolamento". De Poli quindi annuncia: "Nei prossimi giorni sottoporrò formalmente la questione all'attenzione del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, depositando un'interrogazione parlamentare indirizzata al ministero di Via XX Settembre. Stiamo parlando di mutui, prestiti e sconfinamenti di conto corrente di privati, pmi e grandi imprese. Fra l'altro, mentre quest'ultime potranno continuare a beneficiare della moratoria introdotta col decreto Cura-Italia fino al 30 giugno 2021 (vengono cioè sospese le segnalazioni alla Centrale rischi della Banca d'Italia), per i privati il regolamento avrà effetti nefasti già a partire da gennaio 2021. In un periodo di crisi come quello attuale non possiamo permetterci il rischio che le nuove norme possano comportare l'iscrizione di famiglie, cittadini e aziende nella lista di cattivi pagatori, anche per sforamenti di modico valore come 100 o 500 euro. Il governo - insiste - deve intervenire. E' una questione di giustizia sociale che non possiamo permetterci. Sono regole vecchie assurde che vanno rilette e rimesse in discussione alla luce della crisi pandemica che, come abbiamo detto più volte, è sanitaria ma anche economica e sociale". (Com)