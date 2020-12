Sudan-Etiopia: aperti a Khartum colloqui su disputa di confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono aperti i colloqui fra Sudan ed Etiopia nel quadro del comitato politico bilaterale di alto livello riunito per trovare un'intesa sul confine conteso, dopo che le scorse settimane truppe sudanesi sono entrate in territorio etiope. Come riferisce l'emittente etiope "Fana", la delegazione di Addis Abeba guidata dal vicepremier e ministro degli Esteri Demeke Mekonnen è arrivata a Khartum dopo il recente incontro avvenuto a Gibuti nel quadro della conferenza dell'Autorità intergovernativa per lo Sviluppo (Igad), dov'è stato concordato l'avvio dei colloqui, ed è stata ricevuta dal ministro degli affari Esteri sudanese, Omer Munis. Intervenendo in apertura dell'incontro, Demeke ha detto che il governo etiope è "molto preoccupato per i recenti sviluppi nelle aree di confine" e ha accusato Khartum di "mettere in pericolo gli accordi raggiunti per mantenere lo status quo nella zona a nord del monte Dagelish". Pertanto, ha proseguito, "è nostra ferma posizione che riattivare i meccanismi esistenti e trovare una soluzione amichevole all'insediamento e alla coltivazione sono l'unico modo per portare una soluzione duratura ai problemi nel nostro confine comune". (segue) (Res)