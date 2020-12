Sudan-Etiopia: aperti a Khartum colloqui su disputa di confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Demeke ha aggiunto che l'Etiopia attribuisce sempre "grande importanza alle sue relazioni con il popolo e il governo del Sudan", ricordando che i legami etiopi-sudanesi sono "forti e di lunga durata" e per questo quanto succederà in Etiopia avrà ricadute in Sudan, e viceversa. Quanto accaduto di recente sul confine comune, ha argomentato, non è stato commisurato a questo principio di fratellanza: "dal 9 novembre 2020, stiamo osservando attacchi organizzati dalle forze militari sudanesi con mezzi pesanti, mitragliatrici e convogli corazzati", ha detto, denunciando il saccheggio dei campi e delle fattorie degli agricoltori. L'esercito di Khartum ha fatto infatti sapere di aver ripreso il controllo delle aree di confine dalle milizie etiopi amhara. Fonti militari citate dal quotidiano “Sudan Tribune” hanno riferito che truppe sudanesi pesantemente armate, comprese le Forze di supporto rapido (Rsf, formate dalle famigerate milizie janjaweed, letteralmente “demoni a cavallo”) sono state inviate al confine orientale del Sudan con l'Etiopia. (segue) (Res)