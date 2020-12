Sudan-Etiopia: aperti a Khartum colloqui su disputa di confine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro degli Esteri sudanese Munis ha sollevato il tema dei recenti attacchi transfrontalieri da parte di miliziani etiopi contro l'esercito sudanese e nel suo territorio, affermando che i funzionari di Khartum sono rimasti "sgomenti" dall'accaduto, oltre che per le accuse mosse dai deputati etiopi che accusano il Sudan di sostenere i combattenti del Fronte popolare di liberazione del Tigré (Tplf), contro le cui autorità il governo di Addis Abeba ha sferrato lo scorso novembre un'offensiva militare. Secondo l'ufficio del ministro, rivolgendosi al comitato Munis ha indicato "la forte volontà politica delle due parti di delimitare i confini tra i due Paesi" e ha ribadito le "storiche e forti" relazioni esistenti tra i due Paesi. Per Munis, l'incontro determinerà una data per l'inizio del processo di demarcazione dei confini, contribuendo a "risolvere le questioni in sospeso". Il portavoce del governo di Khartum, Faisal Mohamed Saleh, ha da parte sua insistito sulla necessità di marcare i confini. "Quando i confini sono delimitati, possiamo discutere di qualsiasi cosa, inclusa la questione degli agricoltori etiopi sul territorio sudanese. Questa è la posizione ufficiale del governo sudanese", ha dichiarato. (segue) (Res)