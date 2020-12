Repubblica Centrafricana: truppe Minusca riprendono il controllo di Bambari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica Centrafricana (Minusca) hanno ripreso il controllo della città di Bambara, situata 380 chilometri a nordest della capitale Bangui e che era stata conquistata oggi dai ribelli dell'Unità per la pace nella Repubblica Centrafricana (Upc). "La situazione a Bambari è sotto controllo", ha detto il portavoce di Minsuca Abdoulaziz Fall in conferenza stampa. Fall ha dichiarato che i gruppi armati sono stati respinti nella boscaglia circostante e che gli abitanti che erano fuggiti stanno a poco a poco tornando in città. La presa di Bambara era stata confermata dal sindaco della città, Abel Matchipata, secondo il quale la città era stata presa "violenza contro gli abitanti", ma con il "saccheggio della stazione di polizia, la gendarmeria e le case delle persone". L'attacco ha dato luogo a due ore di scontri a fuoco con l'esercito e le forze di pace della Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (Minusca), come confermato da alti funzionari di ong delle Nazioni Unite. (segue) (Res)