Repubblica Centrafricana: truppe Minusca riprendono il controllo di Bambari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di Bambari cadeva cinque giorni prima delle elezioni presidenziali e legislative, in agenda domenica, mentre nell'ovest del Paese altri tre gruppi armati attivi in Rca, che hanno stretto un'alleanza e ora formano una coalizione, hanno attaccato strade vitali per l'approvvigionamento della capitale. Fra queste, in particolare, la National Road 1, l'asse vitale che collega Bangui al Camerun. La scorsa settimana il governo della Repubblica Centrafricana ha denunciato un tentativo di colpo di Stato da parte dell’ex presidente Francois Bozizé, escluso dalle elezioni presidenziali del prossimo 27 dicembre. Secondo il portavoce dell’esecutivo e ministro delle Comunicazioni, Ange-Maxime Kazagui, Bozizé - che da parte sua nega ogni responsabilità - avrebbe assunto mercenari stranieri perché saccheggiassero la capitale per 72 ore. L'ex capo dello Stato ha lasciato la città di Bossangoa e si trova a Bossembelé, circa 250 chilometri a nord-ovest di Bangui. (Res)