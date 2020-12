Venezuela: Maduro dispone l'incremento di 100mila unità della polizia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato il varo di un piano di formazione speciale per l'incremento di 100mila unità delle forze della polizia nazionale bolivariana (Pnb). "Dobbiamo portare 100mila donne e uomini, addestrati formati vestiti e armati nei Quadranti di pace", ha detto il presidente rimandando ai distretti territoriali entro i quali viene organizzata la sicurezza nazionale. "Vi immaginate il giorno in cui la Pnb arrivi a 100mila uomini e donne per garantire la sicurezza cittadina, la pace pubblica del paese", ha detto Maduro celebrando l'11esimo anniversario del corpo di polizia trasmesso da "Venezolana de television". Il presidente ha riconosciuto alcuni abusi commessi dal corpo di sicurezza nei confronti della popolazione e chiesto "una revisione disciplinare del corpo e dei suoi regolamenti". Inoltre ha invitato gli agenti ad entrare nei quartieri "per proteggere il popolo, amarlo e lasciarsi indietro gli abusi che tanto danno ha fatto nella storia del paese la mancanza di disciplina, formazoine professionale e consenso sociale alla polizia". (Vec)