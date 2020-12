Siria: scontri fra le milizie curde e filo-turche ad Ain Issa, Raqqa nelle mire di Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli attacchi registrati negli ultimi giorni proseguono nell’area di Ain Issa, nel nord della provincia siriana di Raqqa, gli scontri fra le milizie del cosiddetto Esercito nazionale siriano, sostenute dall’esercito della Turchia, e le Forze democratiche siriane (Fds), milizie a maggioranza curda appoggiate dalle forze Usa. Situata pochi chilometri a nord di Raqqa (ex capitale del cosiddetto “califfato” dello Stato islamico dopo la caduta di Mosul), la cittadina di Ain Issa, nonostante i poco più di seimila abitanti, è contesa da settimane fra le Fds, che ne hanno attualmente il controllo, e le forze del cosiddetto Esercito nazionale. Altri attori coinvolti sono da un lato la Turchia, che ha recentemente intensificato le sue attività militari presso il confine, anche tramite le milizie alleate, e dall’altro la Russia (che sostiene militarmente il governo di Bashar al Assad) e le forze di Damasco, che mediano con le Fds per ottenere nuovamente il controllo della cittadina in funzione anti-turca.Ain Issa si trova in posizione strategica lungo l’autostrada M4, che corre nel nord della Siria collegando le città di Aleppo e Al Hasaka, ed è situata ai margini della fascia di territorio siriano occupata dalle forze turche durante la controversa offensiva “Sorgente di pace”, lanciata contro i curdi fra l’ottobre e il novembre del 2019. La cittadina è di vitale importanza per le milizie curdo-siriane, poiché la perdita di Ain Issa isolerebbe da Raqqa e dal governatorato di Al Hasaka le città di Ain al Arab (Kobane, lungo il confine siro-turco) e di Manbij, spezzando in due di fatto i territori amministrati dai curdi nel nord-est della Siria. Nelle ultime settimane, scontri e bombardamenti hanno causato decine di morti e di feriti da entrambi i lati, a cominciare dall'imboscata che il 24 novembre scorso ha ucciso più di 20 miliziani filo-turchi alla periferia di Ain Issa.Gli attacchi di recente hanno coinvolto direttamente anche le forze della Russia, colpite da milizie filo-turche mentre conducevano un pattugliamento lungo la M4. Secondo quanto riportato da fonti locali, rappresentanti di Russia e Turchia si sono incontrati il 21 dicembre per tentare una mediazione ed evitare l’aggravarsi degli scontri. In tale occasione, hanno riferito alcune fonti all’agenzia russa “Sputnik”, la Turchia avrebbe chiesto ad Assad e ai russi il ritiro delle Fds da Ain Issa, come condizione per evitare una più ampia escalation militare. D’altra parte, le Fds avrebbero proposto a Russia e Siria un accordo simile a quello adottato nella città di Manbij, permettendo alle sole forze dell’esercito siriano di entrare e uscire da Ain Issa, ma avrebbero incassato un rifiuto in tal senso da parte dei russi e di Assad. (Res)