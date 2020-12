Finanza: Mef, online i calendari delle Aste e le Linee guida 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia e delle Finanze informa in una nota che sono disponibili da oggi il calendario 2021 delle Aste dei Titoli di Stato - che contiene le date d’asta, quelle di regolamento di tutte le operazioni, nonché la tempistica delle comunicazioni ufficiali previste per l’annuncio dei titoli offerti in ciascuna asta - e le Linee guida per la gestione del Debito pubblico per l’anno 2021, il documento che illustra le principali strategie di emissione per il nuovo anno. E' inoltre disponibile il calendario delle aste Bot, che contiene anche le scadenze esatte dei buoni che verranno emessi nel corso dell’anno. La scadenza a 3 mesi verrà offerta, solo quando sarà necessario per specifiche esigenze di cassa, nello stesso giorno in cui verrà collocato il buono a 1 anno seguendo le consuete procedure per la comunicazione al mercato. Resta aperta la possibilità di offrire i cosiddetti Bot flessibili che potranno essere collocati negli appuntamenti delle aste Bot di metà o fine mese. Nel 2020 sono stati emessi complessivamente titoli per 550.688 milioni di euro, di cui 368.873 milioni di euro è costituito da titoli a medio-lungo termine e 181.815 milioni di euro da Bot. Il costo medio annuo all’emissione nel 2020 risulta essere stato pari allo 0,59 per cento, un livello in diminuzione rispetto allo 0,93 per cento di fine 2019. La vita media a fine anno è pari a 6, 95 anni. I documenti sono disponibili sul sito del dipartimento del Tesoro nella sezione dedicata al Debito pubblico all’indirizzo: www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico. (Com)