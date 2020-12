India: Jammu e Kashmir, Alleanza Pagd vince elezioni Consigli distrettuali ma Bjp è primo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alleanza popolare per la dichiarazione di Gupkar (Pagd), formata da sei forze politiche, si è aggiudicata 110 dei 280 seggi in palio nelle elezioni dei Consigli di sviluppo distrettuali (Ddc) del Territorio indiano di Jammu e Kashmir che si sono svolte in otto fasi dal 28 novembre al 19 dicembre e il cui scrutinio si è tenuto ieri. Il Partito del popolo indiano (Bjp) ne ha ottenuti 74, risultando il primo. I candidati indipendenti si sono affermati in 49 collegi. Per quattro mancano ancora i risultati. Dietro al Bjp si colloca, con 67 seggi, la Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc), principale forza dell’Alleanza, seguita dal Partito democratico popolare (Pdp), con 27, e dal Congresso nazionale indiano (Inc), con 26. Il nuovo partito regionale Jammu e Kashmir Apni (Jkap), fondato quest’anno, ne ha conquistati 12. (segue) (Inn)