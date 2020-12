India: Jammu e Kashmir, Alleanza Pagd vince elezioni Consigli distrettuali ma Bjp è primo partito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consultazione elettorale è stata la prima dal riassetto dell’anno scorso. L’affluenza complessiva, secondo i dati della commissione elettorale locale, è stata del 51 per cento circa. La prima fase si è svolta il 28 novembre, in 43 collegi, con un’affluenza del 51,76 per cento degli aventi diritto al voto; la seconda, in altri 43, il primo dicembre, con un’affluenza del 48,6 per cento; la terza fase, il 5 dicembre in 33 collegi, ha visto la partecipazione del 50,5 per cento degli elettori; la quarta il 7 dicembre, in 34 collegi, del 50,08; nella quinta fase, il 10 dicembre in 37 collegi, la partecipazione è stata del 51 per cento; nella sesta, il 13 dicembre in 31 collegi, del 51,5 per cento; la settima fase, il 17 dicembre, ha interessato 31 collegi e registrato un’affluenza del 57,22 per cento, la più alta; l’ottava e ultima, il 19 dicembre, in 28 collegi, si è chiusa col 50,98 per cento di affluenza. (segue) (Inn)