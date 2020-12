India: Jammu e Kashmir, Alleanza Pagd vince elezioni Consigli distrettuali ma Bjp è primo partito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Consigli di sviluppo distrettuali sono nuove entità amministrative locali introdotte a ottobre dal governo centrale, con la modifica del Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act: queste strutture, preposte alla preparazione di piani di spesa, includeranno Comitati distrettuali di pianificazione (Dpc) e sostituiranno i precedenti Consigli distrettuali di pianificazione e sviluppo (Ddb). I Ddc, istituiti in seguito al riassetto dell’ex Stato di Jammu e Kashmir, rientrano nel Panchayati Raj, un sistema di governo locale che ha una lunga tradizione, ma è stato riconosciuto e formalizzato con un emendamento costituzionale nel 1992. Il sistema riceve finanziamenti sia dall’amministrazione centrale che da quelle statali e si articola in tre livelli: di villaggio, di blocco e di distretto. (segue) (Inn)