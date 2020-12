Milano: doppio concerto di Natale alla Scala, per i più piccoli c'è anche Mozart

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Natale della Scala quest’anno è doppio: mentre il “Concerto di Natale” diretto da Michele Mariotti va in onda su Rai 1 il 24 dicembre alle 10.25 e su Rai 5 il 25 alle 18, dalle 11 del 25 dicembre sul sito www.teatroallascala.org e sulle pagine Facebook e YouTube del Teatro sarà disponibile il primo dei tre Concerti per i bambini “Wolfgang Amadeus & le grandi fiabe musicali” pensati e realizzati per il periodo festivo nell’ambito del progetto “Grandi spettacoli per piccoli” e ripresi dalle telecamere dello IULM. Gli altri due appuntamenti sono previsti per il 1 e il 6 gennaio e tutti gli spettacoli resteranno online per una settimana. Le fiabe saranno realizzate con la collaborazione di voci recitanti, un’introduzione di Nicola Savino, il coordinamento scenico di Lorenza Cantini, le luci di Marco Filibeck, mentre le scene saranno arricchite dalla fantasia grafica dello scenografo Angelo Lodi il 25 dicembre e del disegnatore Riccardo Sgaramella il 1° e il 6 gennaio. Il giorno di Natale il primo concerto è dedicato a Pierino e il lupo di Prokof’ev con le voci recitanti di Giovanni Storti e Giacomo Poretti (del popolare trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo) cui è associato il Concerto per clarinetto di Mozart con Fabrizio Meloni, primo clarinetto dell’Orchestra e della Filarmonica della Scala. I concerti, eseguiti dall’orchestra scaligera in formazione da camera, avranno una guida musicale d’eccellenza in Eun Sun Kim, giovane direttrice coreana che dall’agosto 2021 assumerà la direzione musicale della San Francisco Opera succedendo a musicisti come Donald Runnicles e Nicola Luisotti. Solista nel concerto è Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell`Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984. (Com)