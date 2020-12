Milano 2021: Salvini, candidato centrodestra? Un nome ce l'ho, non è un politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prossimo sindaco di Milano dovrà ripartire dalle periferie, dai quei quartieri dimenticati, scollegati e poco serviti dai servizi pubblici". Lo ha detto il senatore della Lega Matteo Salvini intervenendo al programma "Aria Pulita" sull'emittente locale 7 Gold. A chi gli chiede se ha idee sul nome del candidato sindaco del centrodestra all'elezioni comunali in programma nel 2021, Salvini ha risposto: "Ci sono, ci sono. Ho incontrato diverse persone molto valide: alcuni manager, medici, imprenditori ed esponenti del mondo volontariato. Io una mia preferenza ce l'ho, ma prima di dirlo in televisione ne parlo con i miei alleati. È una persona che ama la città e conosce anche la realtà del volontariato, perché non basta sapere solo di affari e urbanistica". "Viene dalla società civile. Non è un politico che sta in Parlamento o in Regione. A me non interessa la tessera di partito. Se c'è una persona con le idee chiare che si vuole mettere a disposizione della città ben venga", ha precisato Salvini, concludendo: "Penso sia un momento in cui i partiti devono fare un passo di lato e scegliere le persone migliori". (Rem)