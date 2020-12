Recovery: Renzi, se sprechiamo soldi Europa ci tagliamo i piedi da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se sprechiamo i soldi dell’Europa e buttiamo via questa occasione ci tagliamo i piedi da soli". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a "L’aria che tira" su La7. "Stiamo parlando di una massa di soldi che non torneranno mai più e non li avevamo mai visti", ha aggiunto ricordando che "non c’è mai stata una risposta così solidale dell’Europa". In merito alla governance per la gestione di questi fondi "ora ci sanno tutti ragione", ha concluso. (Rin)