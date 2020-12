Covid: fonti, Di Maio firma ordinanza voli di rientro da Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito dell’accordo raggiunto ieri in Farnesina con il ministero dei Trasporti e il ministero della Salute, in queste ore, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha firmato l’ordinanza che prevede la possibilità di rientrare in Italia agli italiani che si trovano in Gran Bretagna e che sono residenti nel nostro Paese o per condizioni di urgenza e criticità. L’ordinanza prevede il tampone prima della partenza e all’arrivo, e la quarantena obbligatoria di 14 giorni una volta rientrati in Italia. Si attendono ora le firme del ministro della Salute, Roberto Speranza, e della ministra dei Trasporti Paola De Micheli.(Res)