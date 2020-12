Energia: Cdp, Eni e Snam firmano accordo per la decarbonizzazione del sistema energetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo rientra nel più ampio impegno di Cdp, Eni e Snam a supporto del raggiungimento del target di riduzione del 55 per cento delle emissioni di anidride carbonica al 2030 stabilito dall'Unione europea e dell'implementazione delle strategie europee e nazionali sull'idrogeno e sull'economia circolare. In dettaglio le tre società, nel rispetto della normativa applicabile (in primis della normativa in materia di unbundling), promuoveranno possibili iniziative congiunte, incluse partnership, finalizzate allo sviluppo della produzione, del trasporto e della commercializzazione dell'idrogeno verde. La cooperazione riguarderà anche la produzione e l'utilizzo di idrogeno nei trasporti ferroviari, facendo leva sulle competenze di Eni nella produzione elettrica e da energie rinnovabili e sulle competenze di Snam in ambito infrastrutture ed elettrolizzatori, nello stoccaggio e nelle soluzioni logistiche. (segue) (Com)