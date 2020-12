Energia: Cdp, Eni e Snam firmano accordo per la decarbonizzazione del sistema energetico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in generale, nella mobilità sostenibile, le parti collaboreranno per realizzare stazioni di rifornimento multifunzione a Cng (gas naturale compresso), Lng (gas naturale liquefatto) e idrogeno, e sviluppare infrastrutture necessarie a garantire l'approvvigionamento di Lng sul territorio nazionale per i trasporti terrestri e marittimi. Le tre società coopereranno anche nella decarbonizzazione dei settori industriali nei quali è più difficile abbattere le emissioni di anidride carbonica, come le raffinerie, sia attraverso lo sviluppo del potenziale di Carbon Capture and Storage (Ccs) per promuovere la produzione di idrogeno blu nella fase di transizione, sia progressivamente attraverso l'idrogeno verde. La collaborazione riguarderà anche la realizzazione di infrastrutture e attività di ricerca e sviluppo per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno o della CO2. (segue) (Com)