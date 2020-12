Energia: Cdp, Eni e Snam firmano accordo per la decarbonizzazione del sistema energetico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, ha commentato: "L'impegno congiunto di Cdp, Eni e Snam è per noi motivo di grande soddisfazione. Si tratta di un'alleanza strategica, realizzata in un'ottica di sistema, che punta allo sviluppo di progetti innovativi legati alla transizione energetica e all'economia circolare, in grado di generare un impatto positivo a livello socio-economico ed ambientale su tutto il territorio nazionale. Questa intesa si inserisce pienamente nel percorso previsto dal Piano Industriale di Cdp a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, contribuendo al contrasto dei cambiamenti climatici e alla realizzazione di un modello di crescita sempre più orientato alla sostenibilità". (segue) (Com)