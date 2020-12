Energia: Cdp, Eni e Snam firmano accordo per la decarbonizzazione del sistema energetico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: "Oggi abbiamo dato vita a un'alleanza strategica per il nostro paese, che riunisce competenze d'eccellenza e le mette a servizio del percorso di decarbonizzazione che il nostro Paese sta intraprendendo. Metteremo a fattor comune le nostre rispettive esperienze, risorse e tecnologie innovative per creare importanti sinergie in quegli ambiti della transizione energetica che rappresentano il futuro, come la cattura e stoccaggio della CO2, la filiera dell'idrogeno, verde e blu, le rinnovabili e i prodotti decarbonizzati per la mobilità sostenibile. L'Italia vanta importanti competenze economiche e industriali in grado di offrire al paese una pluralità di soluzioni fondamentali per vincere questa grande sfida della decarbonizzazione, e queste avranno ancora più valore se realizzate sfruttando tutte le possibili sinergie". (segue) (Com)